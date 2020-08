Un talento al giorno, Louis Munteanu: la Fiorentina pesca ancora in Romania

Arriva dalla Romania la prossima scommessa per il futuro della Fiorentina: gli 007 viola hanno infatti individuato in Louis Munteanu un rinforzo importante per la Primavera viola. Parliamo di un attaccante capace di giocare già una manciata di partite con la prima squadra, oltre a essere un punto di riferimento per le varie nazionali giovanili del suo paese. Tecnicamente, parliamo di un attaccante molto dotato dal punto di vista del fisico e con un innato fiuto del gol, ma non del classico centravanti d'area piccola: non è raro vederlo sorprendere il portiere con tiri dalla media distanza.

Nome: Louis Munteanu

Data di nascita: 16 giugno 2002

Nazionalità: rumeno

Squadra: Viitorul Costanza

Ruolo: attaccante completo

Assomiglia a: Luis Suarez