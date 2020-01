© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

E' di qualche giorno fa la notizia del classe 2002 Lucas Konig al Genoa: si tratta di un centrocampista con doti tecniche che può agire anche da fantasista e che dopo aver rescisso il suo contratto con il Velez Sarsfield dovrebbe continuare in rossoblù. Il giocatore, chiarisce il media sudamericano, potrebbe anche partire in prestito e giocare in una serie inferiore dopo la firma col Grifone. L'alternativa sarebbe una prima stagione con la Primavera di Chiappino, sperando di ripetere l'intuizione avuta con Romero, diventato rapidamente importantissimo per Juric prima e per Nicola ora.

Nome: Lucas Konig

Data di nascita: 17 giugno 2002

Nazionalità: argentino

Ruolo: fantasista

Squadra: Velez Sarsfield

Assomiglia a: Angel Correa