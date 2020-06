Un talento al giorno, Luka Susic: e se il nuovo Milinkovic-Savic fosse croato?

vedi letture

C'è chi pensa di aver già individuato il nuovo Sergej Milinkovic-Savic: e guardando le caratteristiche fisiche di Luka Susic, classe 2002 del Liefering, non c'è da stupirsi. Centrocampista di quasi un metro e novanta, bravo negli inserimenti e a far valere il fisico di cui madre natura lo ha dotato, già a 17 anni. Una sostanziale differenza tra i due però c'è: Susic è croato e un confronto con un serbo potrebbe anche non essere graditissimo. Tuttavia, 16 presenze e 6 gol tra 2 Liga e Youth League parlano per le sue qualità e prospettive, che sono di altissimo livello: ovviamente il suo talento non è sfuggito ai selezionatori e dopo aver fatto la differenza praticamente in ogni partita dell'Under 17 a scacchi biancorossi, ora è un pilastro dell'Under 19, decisamente sottoetà.

Nome: Luka Susic

Data di nascita: 20 gennaio 2002

Nazionalità: croato

Ruolo: attaccante

Squadra: Liefering

Assomiglia a: Sergej Milinkovic-Savic