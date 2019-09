Un talento al giorno, Marco Kana: investimento d'oro per il centrocampo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ottima lettura dell'azione, velocità e capacità difensive, il belga classe 2002 Marco Kana è considerato uno dei talenti al top in Europa come prospettiva: capace di giocare come intermedio o come mezzala, il giocatore si è messo in evidenza con l'Anderlecht anche come eccellente rubapalloni. Una diga in mezzo al campo che in tanti si sono già segnati come potenziale acquisto nella prossima estate. D'altronde, un giocatore di questo tipo, così forte fisicamente e bravo tatticamente, può rappresentare un investimento di qualità per qualsiasi squadra in Europa.

Nome: Marco Kana

Data di nascita: 8 agosto 2002

Nazionalità: Belgio

Posizione: mediano

Squadra: Anderlecht

Assomiglia a: Victor Wanyama