Un talento al giorno, Mateu Morey: l'asse Barcellona-Dortmund funziona, ancora

Mateu Morey è la dimostrazione come l'asse tra Barcellona e Dortmund funzioni alla grande e in entrambe le direzioni: stavolta a fare il percorso Spagna-Germania è stato un terzino destro di grande gamba, capace però di adattarsi alla perfezione al più fisico calcio teutonico nonostante un fisico non proprio da gladiatore. Ottimo crossatore, non è raro vederlo impegnato in qualche inserimento in area avversaria che sfocia anche nel tiro in porta: non ha ancora segnato in Bundesliga, ma i minuti a sua disposizione non sono ancora stati tantissimi.

Nome: Mateu Morey

Data di nascita: 2 marzo 2000

Nazionalità: spagnolo

Posizione: terzino di spinta

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Hector Bellerin