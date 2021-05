Borussia Dortmund, infortunio terrificante per Morey: la reazione di Haaland dice tutto

Al minuto 71 della semifinale di DFB-Pokal contro l'Holstein Kiel, il Borussia Dortmund ha perso Mateu Morey per un grave infortunio. La dinamica è terrificante, le immagini sono già diventate virali sui social. Il difensore del Dortmund ha allungato eccessivamente la gamba destra e ha visto il suo ginocchio muoversi in maniera irregolare. Finito a terra, il giocatore ha urlato dal dolore per diversi minuti. E adesso attende gli esami per comprendere nel dettaglio la gravità del trauma. La reazione di Erling-Braut Haaland, rimasto in tribuna a causa di un problema fisico, è eloquente, racconta tutto e vale più di mille parole.