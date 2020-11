Un talento al giorno, Nicolai Skoglund: non solo Haaland. In Norvegia i centravanti abbondano

La potenza è nulla senza il controllo: a Nicolai Skoglund la prima non manca di certo e sulla seconda sta lavorando: parliamo di un centravanti che fa parte della nuova generazione di fenomeni norvegesi, forte di testa e molto dotato col piede destro, sebbene il sinistro non sia certo da disdegnare. Anche la progressione palla al piede va catalogata nei punti di forza, mentre la continuità non è ancora uno di questi: l'attaccante classe 2003 ha comunque ancora tutto il tempo per dimostrarsi capace di giocare a certi livelli durante tutto l'arco dei novanta minuti.

Nome: Nicolai Skoglund

Data di nascita: 3 gennaio 2003

Nazionalità: norvegese

Posizione: centravanti

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Andreas Cornelius