Un talento al giorno, Noa Lang: il nuovo Ziyech è già in casa Ajax

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

20enne ala sinistra di grandi doti tecniche, Noa Lang ha avuto un impatto superlativo con il campionato olandese: 5 presenze e 3 gol in Eredivisie, 18 gettoni e 9 gol considerando tutta la sua stagione. Parliamo di un esterno d'attacco capace di svariare su tutto il fronte e fare la differenza rientrando sul destro, il suo piede forte: ama dunque partire da sinistra, per dare il la al dribbling o provare l'assist per un compagno, ma anche andare al tiro in prima persona (lo dimostrano i numeri).

Nome: Noa Lang

Data di nascita: 17 giugno 1999

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Hakim Ziyech