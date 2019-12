© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il colosso del Celtic Glasgow Odsonne Edouard fa faville in Scozia ma anche con la maglia della Francia Under 21: il francese gioca da centravanti di riferimento e in stagione ha già collezionato 9 gol in Premiership su 12 presenze, più altre tre tra qualificazioni di Champions ed Europa League. Parliamo di un attaccante capace di fare sì da centravanti boa ma anche di essere decisivo in velocità grazie alle sue lunghe leve. 7 gol in 4 partite con i giovani Bleus lo rendono anche il miglior bomber non solo della selezione transalpina ma di tutte le qualificazioni all'Europeo.

Nome: Manu Morlanes

Data di nascita: 12 gennaio 1998

Nazionalità: francese

Squadra: Celtic Glasgow

Ruolo: attaccante

Assomiglia a: George Weah