Dotato di una eleganza innata, il terzino sinistro classe 1999 Owen Wijndal è la dimostrazione come sbocciare lontano da Amsterdam e dalle giovanili dell'Ajax, è effettivamente possibile: specialista dell'assist (sono già sei in stagione), il classe 1999 di Zaandam è un pilastro dell'Under 21 orange e dell'AZ Alkmaar. Già valutato dieci milioni di euro, il futuro sembra appartenergli, anche per le caratteristiche estremamente moderne con cui interpreta il ruolo di terzino di spinta: ed avere Mino Raiola come procuratore, di certo non può che aiutarlo nella definitiva consacrazione.

Nome: Owen Wijndal

Data di nascita: 28 novembre 1999

Nazionalità: olandese

Ruolo: laterale mancino

Squadra: AZ Alkmaar

Assomiglia a: Daley Blind