Un talento al giorno, Patrik Posztobanyi: baby De Rossi ungherese

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso dell'ultimo Europeo Under 17, l'Ungheria è stata certamente una delle Nazionali più sorprendenti. E' uscita solo contro la Spagna, ai rigori, ai quarti di finale, ma tra i ragazzi del ct Preisinger hanno brillato diverse stelle. Tra queste il mediano Patrik Posztobanyi, classe 2002, capitano dei magiari. Gioca difensore centrale e mediano: è un giocatore tosto, duro, bravo in marcatura e in fase d'interdizione. Fa della fase difensiva la sua arma migliore, è capace di trasformare senza problemi l'assetto tattico dei suoi dai quattro ai tre in difesa abbassandosi in mezzo ai centrali. I paragoni che lo accostano a Daniele De Rossi sono calzanti: sia per carisma che per piglio, mostrato anche durante l'ultima kermesse continentale Under 17, gli somiglia. E' un leader naturale, bravo nei tackle, capace nelle diagonali, nel gioco di testa, negli intercetti, ha l'intelligenza giusta per capire quando è il caso di impostare e quando di lasciare il pallino in mano ai compagni.

Nome Patrik Posztobanyi

Data di nascita: 29 luglio 2002

Nazionalità: Ungherese

Ruolo: Centrocampista centrale

Squadra: Puskas Akademia

Assomiglia a: Daniele De Rossi