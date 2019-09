© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Barcellona non ha avuto paura di investire sul talento del Las Palmas Pedri, classe 2002 e già tre partite ufficiali con la formazione di Pepe Mel: i catalani hanno bloccato il gioiello 16enne delle Canarie mettendo sul piatto ben cinque milioni pur di portarselo a casa, lasciandolo però a fare esperienza in gialloblù per un'altra stagione. Attaccante esterno di grande tecnica e rapidità, ricorda nei movimenti un primo Dybala, quello in grado di accendere la fantasia di Palermo nelle sue prime apparizioni europee.

Nome: Pedri

Data di nascita: 25 novembre 2002

Nazionalità: spagnola

Posizione: attaccante

Squadra: Las Palmas

Assomiglia a: Paulo Dybala