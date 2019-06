Un talento al giorno, Ramires: rivelazione del calcio brasiliano

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ramires è uno dei centrocampisti rivelazione del calcio brasiliano. Rapido, con sconcertanti dribbling e frequenti assist, Ramires impressiona per lo stile. Ha una mente che pensa giocate complesse e sorprendenti, e denota una maturità che stride con i suoi soli 18 anni. Tuttavia, ciò che più attrae l'attenzione è la sua capacità di alternare la sua funzione di suggeritore della manovra con quella di attaccante aggiunto che conosce molto bene la via de gol. Giocando per la sua squadra attuale in Brasile, Ramires fa la differenza creando superiorità numerica con frequenza grazie ai suoi dribbling. Un gioiello raro che può e deve essere ambito da una grande squadra italiana.

Nome: Eric dos Santos Rodrigues

Data di nascita: 10 di agosto 2000

Nazionalità: Brasiliana

Ruolo: centrocampista

Squadra: Bahia/ BR

Assomiglia a: Alejandro Gómez