Diez della Bolivia al Sub-20, Vaca si è conquistato un posto anche nella Nazionale maggiore. E' stato tra i giocatori più giovani in campo all'ultima Copa America: quindici minuti nella gara d'esordio, contro il Brasile, tutta la sfida giocata invece contro il Venezuela. Due sconfitte, sì, ma tanta esperienza fatta per Ramiro Vaca Ponce, che gioca da interno d'impostazione ma anche da numero dieci con il suo club. Cresciuto nel Quebracho Club, la squadra del suo villaggio di Villamontes a Tarija e presieduto allora da suo padre, ha fatto capolino a tredici anni nei convocati della prima squadra. Diciottenne, ha giocato il Sub-20 nel 2017 ed è poi passato all'importante club boliviano del The Strongest dove si sta continuando a mettere in luce.

Nome: Ramiro Vaca Ponce

Data di nascita: 1 luglio 1999

Nazionalità: Boliviana

Ruolo: Centrocampista offensivo

Squadra: The Strongest

Assomiglia a: Juan Fernando Quintero