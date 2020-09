Un talento al giorno, Rekeem Harper: una piovra al centro del campo del WBA

Il WBA non ha avuti dubbi nel lanciarlo nella mischia e il classe 2000 Rekeem Harper ha risposto presente. Parliamo di un centrocampista particolarmente abile in fase difensiva, ma che è stato schierato anche come trequartista nel corso della sua carriera giovanile. Un mediano che ha fatto del suo strapotere fisico la principale forza del suo percorso nell'academy, ma che ha saputo confermarsi anche in prima squadra fino a convincere mr Bilic a lanciarlo sin dalle prime partite del WBA a in Premier League. Sintomo evidente che oltre ai muscoli, il giocatore ha anche una bella dose di personalità.

Nome: Rekeem Harper

Data di nascita: 8 marzo 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: WBA

Assomiglia a: Patrick Vieira