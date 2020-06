Un talento al giorno, Robert Bozenik: un prodigio che in patria già coccolano

vedi letture

Un eccellente approccio alla Eredivisie olandese è stato il miglior biglietto da visita possibile per il talento slovacco Robert Bozenik, classe 1999 passato a gennaio dallo Zilina al Feyenoord e diventato subito un punto fermo per l'attacco degli olandesi. Un numero 9 di quasi un metro e novanta che in Slovacchia ha saputo farsi strada rapidamente fino ad entrare nella top 10 dei calciatori slovacchi più apprezzati da critica e tifosi ad appena 20 anni, contenendo il ruolo di miglior giocatore del proprio paese a campioni come Kucka, Lobotka ed Hamsik. Un numero 9 bravo coi piedi e capace anche di allargarsi per fare l'attaccante esterno, lasciando spazio per gli inserimenti dei centrocampisti.

Nome: Robert Bozenik

Data di nascita: 18 novembre 1999

Nazionalità: slovacco

Ruolo: attaccante

Squadra: Feyenoord

Assomiglia a: Milan Baros