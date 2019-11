© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fra i tanti talenti che si stanno mettendo in luce al Mondiale Under 17, uno dei più interessenti, per quel che riguarda il Giappone, è senza dubbio Shoji Toyama. Classe 2002, attaccante centrale, Toyama è cresciuto nel vivaio del Gamba Osaka. Non è un colosso e deve ancora maturare dal punto di vista fisico, ma in area di rigore è letale. Dotato di buona tecnica, è abile anche nel gioco aereo.

Nome: Shoji Toyama

Data di nascita: 21 settembre 2002

Nazionalità: giapponese

Ruolo: attaccante

Squadra: Gamba Osaka

Assomiglia a: Mauro Icardi