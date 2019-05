Un talento al giorno, Silvan Hefti: eclettismo tipicamente svizzero

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di un terzino destro, o sinistro, capace di giostrare su entrambe le fasce con eguale profitto e affidabilità, cresciuto nel San Gallo e diventato titolare in giovanissima età: Silvan Hefti, nativo di Rorschach (solo omonimo del famoso test, che deve il suo nome a Hermann Rorschach, ndr), è quello che potremmo definire un Lichtsteiner con quindici anni in meno. Un incubo per gli avversari, sfiancati dalla sue continue avanzate, e dalla grande cattiveria che mette in campo in ogni partita.

Nome: Silvan Hefti

Data di nascita: 25 ottobre 1997

Nazionalità: svizzero

Ruolo: terzino destro/sinistro

Squadra: San Gallo

Assomiglia a: Stephan Lichtsteiner