Un commento sulla partita.

"La cosa che bisogna fare meglio, dopo l'1-0, è essere più cattivi. Dopo l'1-1 dovevamo avere più serenità e tranquillità. La squadra ha fatto una buona partita. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, allunghiamo la striscia positiva e ci prepariamo per Frosinone".

Cosa l'ha fatta arrabbiare di più nel secondo tempo?

"Abbiamo avuto l'occasione con Chiesa sull'errore del portiere. Lì dovevi uccidere la partita. E' una questione di crescita, devi capire che l'avversario è in difficoltà e in quel momento andava ucciso. Dispiace, ma nel calcio non puoi vincere tutte le partita. Un punto a Genova è buono, ora pensiamo a Frosinone. Ci prepariamo al meglio".

I primi cinque minuti del secondo tempo.

"C'è stata una palla che ha ribalzato è andato a saltare Kostic. E stato bravo Ekubam, la squadra ha avuto una bella reazione. Dovevamo essere più lucidi e sereni, tiriamo poco e niente".

L'episodio del rigore?

"Non commento mai gli arbitri. Come si fa a uniformare una cosa che è soggettiva. In un'Atalanta-Juventus è stato annullato un gol a Mandzukic per una gomitata di Lichtsteiner a Gomez... Non è facile, il VAR deve essere oggettivo. E' la realtà delle cose".

Quanto pesa l'assenza di Rabiot?

"I giocatori quando sono assenti sono assenti. Abbiamo giocato contro un Genoa veramente forte soprattutto in casa ma lo sapevamo".

Il clima?

"Non dobbiamo avere gli alibi sugli episodi. Ci sono gli arbitri, c'è il responsabile che valuterà ciò che è stato fatto come avviene sempre. Dobbiamo lavorare su quello che dobbiamo fare meglio, e stiamo lavorando. La squadra sta crescendo. Siamo dispiaciti e arrabbiati, la partita è stata giocata a buon livello

La prestazione di Cambiaso?

"Stasera ha fatto una bella partita, cosa ancora più difficile visto che ha giocato contro il Genoa".

La prestazione della squadra.

"E' un progresso, la squadra sta crescendo. Vincere tutte le partite non è facile, dobbiamo mettere da parte questa partita. E' questione di aumentare attenzione e cattiveria nell'andare a far male all'avversario".

