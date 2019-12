© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Valentin Mihaila, rivelazione del calcio rumeno, si sta imponendo all'attenzione con la sua Universitatea Craiova a suon di gol e prestazioni di assoluto livello: capace di agire sia come esterno nel tridente che come seconda punta, ma adattabile anche ad attaccante centrale. Per questo e per la comune nazionalità ricorda Adrian Mutu, l'ex attaccante di Parma e Fiorentina: una punta dalle grande prospettive che ama partire da sinistra per accentrarsi e fare la differenza col tiro a girare di destro sul secondo palo.

Nome: Valentin Mihaila

Data di nascita: 2 febbraio 2000

Nazionalità: rumeno

Squadra: CSU Craiova

Ruolo: attaccante esterno

Assomiglia a: Adrian Mutu