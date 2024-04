Zaccagni può diventare un simbolo della Lazio: salvo offerte monstre della Juve, resterà

Mattia Zaccagni ha rinnovato recentemente con la Lazio fino al 2029 e, dopo l'accordo e gli infortuni, che hanno condizionato la sua tormentata stagione, è tornato subito al gol, diventando così il secondo miglior marcatore stagionale biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, salvo offerte monstre da parte della Juventus, l'esterno rimarrà nella Capitale. La squadra cambierà pelle in estate e lui può diventare un simbolo, un altro capitano e ciò è testimoniato dal fatto che, più di tanti altri compagni, ha a cuore il futuro immediato, che condizionerà il prossimo anno.

Prima gli uomini di Tudor dovranno giocare contro il Monza e poi contro l'Empoli, con Lotito che ha chiesto e dovrebbe aver ottenuto dalla Lega di poter giocare alle 12.30, il 12 maggio, per celebrare con la maglia speciale e un Francobollo i 50 anni dallo scudetto del 1974. Per far sì che sia vera festa servirà anche la vittoria. Intanto dalla società sono attese ulteriori promozioni per riempire tutto lo stadio. Alle 18 tutta la squadra sfilerà all'Auditorium per un altro evento commemorativo.

In stagione il classe '95 ha totalizzato 32 presenze (24 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 6 in Champions League), riuscendo a segnare 6 gol e a fornire un assist. Inoltre ha anche rimediato 7 cartellini gialli.