Un talento al giorno, Vitaliy Mykolenko: laterale di difesa modernissimo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

"Sfilato" il posto a Pivaric, un vicecampione del mondo, Vitaliy Mykolenko non sembra volersi più fermare: a novembre si è preso la maglia della Nazionale, a 20 anni da poco compiuti, ora per lui si parla anche di mercato di altissimo livello. Merito di un rendimento in costante crescita, che gli ha permesso di totalizzare 1 gol e 5 assist nelle prime tredici gare nel campionato ucraino. Calciatore dai grandi mezzi fisici, si è imposto rapidamente come uno dei migliori laterali d'Europa grazie alla sua modernità: la fisicità gli rende infatti molto facile giocare da terzo di difesa in fase difensiva o da quarto quando c'è da spingere e la palla è in possesso dei compagni. Un modo di giocare sempre più prezioso nel calcio moderno.

Nome: Vitaliy Mykolenko

Data di nascita: 18 maggio 1999

Nazionalità: ucraino

Ruolo: difensore

Squadra: Dinamo Kiev

Assomiglia a: Fabio Grosso