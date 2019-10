Un talento al giorno, Yan Couto: laterale destro dall'avvenire assicurato

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

All'esordio al Mondiale Under 17 il Brasile non ha sbagliato, battendo 4-1 il Canada grazie anche all'apporto di Yan Couto, terzino destro del Coritiba, squadra nella quale è cresciuto, e della Selecao. In grado di adattarsi anche da centrale, dà certamente di più quando è impiegato da terzino per la gamba e la propensione ad affondare sulla corsia, dotato com'è di tecnica e velocità. Gli auguriamo di ripercorrere la carriera del suo grande idolo, l'ex Barcellona, Juve e PSG Dani Alves, un modello per ogni terzino verdeoro.

Nome: Yan Couto

Data di nascita: 3 giugno 2002

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: terzino destro

Squadra: Coritiba

Assomiglia a: Dani Alves