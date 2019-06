Un talento al giorno, Cucato: un muro davanti allo specchio di porta

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Henrique Cucato non è un portiere qualsiasi. Non altissimo (1,85), sbalordisce per la reattività e la capacità di copertura dello specchio da qualsiasi posizione venga l’insidia. È il primo ad impostare le azioni di attacco con la rapidità e l’efficienza che tutti gli allenatori vorrebbero dai propri portieri. Organizza con autorità la retroguardia e quando la sua squadra è in attacco si spinge ben oltre la sua area, facendo le funzioni di “libero”. Il suo miglior fondamentale sono i piedi, a cui dedica intense sessioni di allenamento e che gli permette di fraseggiare con disinvoltura anche se pressato alto dagli avversari. Con il passaporto italiano già acquisito, le strade dell’Europa potrebbero aprirsi per lui già questa estate.

Nome: Henrique Cucato Lopes

Data di nascita: 8 febbraio 1999

Nazionalità: Brasiliana/Italiana

Ruolo: portiere

Squadra: Audax Osasco/BRA

Assomiglia a: Guilhermo Ochoa