40 anni esatti senza acuti Spal. Atalanta e una sfida agli antipodi

Fino a questo punto del campionato l'Atalanta ha perso 4 partite. La particolarità sta però nel fatto che tre di queste quattro sconfitte, i nerazzurri le hanno subite nel proprio stadio dove stasera ospiteranno la Spal. A proposito dei ferraresi, non stanno di certo vivendo un gran momento: nelle ultime sei partite giocate, una vittoria...e cinque sconfitte (e ultimo posto in classifica).

25 partite giocate a Bergamo tra Atalanta e Spal e solo in 4 circostanze i biancazzurri si sono riusciti ad imporre. L'ultimo successo è datato 27 gennaio 1980, praticamente 40 anni esatti fa. Quella gara era valevole per la Serie B.

Una sfida agli antipodi. Da una parte c'è la compagine allenata da Gasperini che ha il miglior attacco del campionato con 46 gol segnati, dall'altra invece c'è quella di Semplici che ha solo 12 reti all'attivo ed è la peggiore della A. Solo cinque marcatori diversi sono andati a segno per i ferraresi che occupano l'ultimo posto anche in questa particolare graduatoria. Atalanta leader per quanto riguarda i gol arrivati da giocatori in panchina, otto, e per le segnature nel secondo tempo (28). Solo 5 invece i gol fatti dopo l'intervallo dalla Spal.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

10 vittorie Atalanta

11 pareggi

4 vittorie Spal

24 gol fatti Atalanta

16 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1935/1936 Serie B Atalanta vs Spal 2-1



L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2018/2019 Serie A Atalanta vs Spal 2-1