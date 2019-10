Al Bologna piace segnare alle romane! Le tante soluzioni offensive giallorosse

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nella situazione molto difficile vissuta dal proprio allenatore, il Bologna ha saputo compattarsi e ha dato vita ad un inizio campionato per certi aspetti sorprendente. Sette punti in tre partite il bottino fin qui conseguito dalla squadra allenata di Sinisa Mihajlovic. Dall'altra parte troviamo una Roma che dopo aver pareggiato le prime due gare ha dato una bella bastonata in casa al Sassuolo.

Il Bologna è a quota 99 gol fatti in casa alla Roma nei campionati a girone unico. Ma il dato più curioso è un altro: i felsinei amano segnare alle romane. Nell'ordine, Lazio e Roma sono le squadre più perforate dal Bologna in senso assoluto: 178 gol fatti alla Lazio e 173 ai giallorossi. Bologna-Roma alla quarta giornata di Serie A non è una novità. Sono già tre i precedenti in questo senso e c'è da dire che i padroni di casa sono imbattuti, avendo vinto due volte e pareggiato in una circostanza.

La Roma, insieme al Napoli, è la squadra di A ad aver mandato in rete il maggior numero di giocatori diversi: sono già sei in tre giornate. Ma anche il Bologna non è messo male in questo senso, essendo a cinque.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

31 vittorie Bologna

21 pareggi

19 vittorie Roma

99 gol fatti Bologna

78 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Bologna vs Roma 5-2

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2018/2019 Serie A Bologna vs Roma 2-0