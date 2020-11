Antipatia Toro per i secondi 45'. Granata e Crotone (almeno) un gol s'ha da subire

Con una vittoria, la prima del campionato, del suo Torino nel recupero infrasettimanale, Marco Giampaolo ha salvato la propria panchina. Il Crotone arriva in Piemonte da ultimo in classifica e con un solo punto in graduatoria, tra l'altro conquistato nientemeno che con la Juventus. In trasferta per ora i calabresi hanno fatto tre su tre...sconfitte!

Otto sono le partite tra Torino e Crotone che si sono giocate nel capoluogo piemontese e questo tra Serie A e B. Una sola vittoria per i rossoblu, contro le quattro dei granata e i 3 pareggi: questo lo score. L'unica affermazione dei crotonesi risale al 28 novembre 2009 (1-2) ed era valida per la serie cadetta.

Il Torino può già vantare (si fa per dire) una bella perdita di punti nella ripresa: sono sei i punti persi nei secondi 45 minuti dalla compagine di Giampaolo. I granata e il Crotone su due delle sei squadre di A che ancora non hanno terminato nemmeno una gara con la propria porta imbattuta.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

4 vittorie Torino

3 pareggi

1 vittoria Crotone

11 gol fatti Torino

6 gol fatti Crotone

LA PRIMA SFIDA A TORINO

2000/2001 Serie B Torino vs Crotone 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Crotone 4-1