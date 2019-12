© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sola vittoria ottenuta dall'Ascoli nelle ultime sette partite giocate: non è un grandissimo momento quello che sta attraversando la formazione bianconera. Il Cosenza è la squadra che ha pareggiato di più in B, assieme al Chievo Verona: sei volte fino a questo momento.

E a proposito di pareggi, non ci sarebbe affatto da meravigliarsi se Ascoli-Cosenza finisse in parità. Per ben sette volte su dieci partite giocate nelle Marche, queste due squadre sono tornate a casa con la divisione della posta. Il Cosenza è ancora alla ricerca della prima affermazione in casa bianconera.

I secondi tempi non fanno bene ad Ascoli e Cosenza. I calabresi hanno perso un punto nella seconda frazione rispetto ai risultati con i quali si era chiusa la prima. La compagine allenata da Zanetti ha perso addirittura 4 punti. Peggio hanno fatto solo Livorno e Pisa con -5.

TUTTI I PRECEDENTI AD ASCOLI (SERIE B E C)

3 vittorie Ascoli

7 pareggi

0 vittorie Cosenza

11 gol fatti Ascoli

5 gol fatti Cosenza

LA PRIMA SFIDA AD ASCOLI

1964/1965 Serie C1 Ascoli vs Cosenza 0-0



L'ULTIMA SFIDA AD ASCOLI

2018/2019 Serie B Ascoli vs Cosenza 1-1