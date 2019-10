Atalanta, una panchina d'oro. Il Lecce dà il meglio di sé lontano da casa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande partenza e grande momento che sta vivendo l'Atalanta in campionato. La formazione nerazzurra, dopo aver perso in casa col Torino alla seconda giornata, ha ottenuto tre vittorie e un pari e si è issata nelle parti altissime della graduatoria. Il Lecce non ha ancora conosciuto pareggi e il meglio di sé l'ha dato proprio in trasferta dove ha ottenuto le due vittorie e i sei punti che ha tuttora in classifica. L'unica sconfitta lontana da Lecce è arrivata proprio contro un'altra squadra lombarda e nerazzurra: l'Inter.

22 partite già giocate a Bergamo tra queste due squadre e troviamo una sola vittoria del Lecce, un rocambolesco 4-3 il 13 marzo 1994, con gol decisivo di Ayew a tempo scaduto. Dopo quella sconfitta, Atalanta in serie positiva con otto risultati utili consecutivi (tre vittorie e cinque pareggi).

Il Lecce, insieme al Torino, è una delle due squadre che hanno sempre preso almeno un gol in queste prime giornate. L'Atalanta è invece, e nettamente, la formazione che ha avuto il maggior apporto dalla propria panchina: già 5 i gol realizzati da calciatori entrati a partita in corso. Le squadre che seguono sono tutte a uno.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

13 vittorie Atalanta

8 pareggi

1 vittoria Lecce

38 gol fatti Atalanta

16 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie A Atalanta vs Lecce 3-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2011/2012 Serie A Atalanta vs Lecce 0-0