Bologna-Genoa e l’hat-trick firmato Aguilera

C’è solo un altro Bologna-Genoa giocato alla 24esima giornata di Serie A. Stagione 1990-1991 e al triplice fischio finale del signor Merlino i rossoblù di Bagnoli ebbero la meglio su quelli di Radice per 3-0. Autore dell’hat-trick che oggi gli sarebbe valso il pallone della gara l’uruguaiano Aguilera.

Il bilancio dei 50 incontri disputati in campionato sorride ai padroni di casa, avanti per numero di vittorie, 25-5, e gol marcati, 91-51. Cui dobbiamo aggiungere 20 segni X.

E proprio la passata stagione la sfida del Dall’Ara si chiuse con un 1-1: Destro al 17’ e Lerager al 33’.

Difficile che lo 0-0 iniziale resista fino al triplice fischio finale.

Quelle di Mihajlovic e Nicola sono fra le squadre con meno clean sheet in stagione. Il Bologna con 2 occupa l’ultima piazza di questa graduatoria assieme a Lecce e Spal. Il Genoa si trova un paio di gradini sopra, a quota 4.

Ma non è tutto.

Perché i liguri, con un meno 9, sono il club che perde più punti nel secondo tempo rispetto a quelli raccolti fino al 45’ (da 28 a 19). Mentre il Bologna con un più 7 occupa il gradino più basso del podio (da 26 a 33), dietro soltanto a Lazio e Juventus.

In casa i felsinei hanno fatto 16 punti (4V – 4X – 3P) e vengono da 4 impegni positivi. L’ultimo KO interno è dell’8 dicembre 2019, 2-3 col Milan.

In esterna i liguri contano 6 punti (0V – 6X – 6P) e sono reduci da 2 segni X senza soluzione di continuità. La più recente battuta d’arresto risale al 12 gennaio 2020, 2-0 per l’Hellas Verona dell’ex Juric.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

50 incontri disputati

25 vittorie Bologna

20 pareggi

5 vittorie Genoa

91 gol fatti Bologna

51 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 0-1, 28° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 1-1, 23° giornata 2018/2019