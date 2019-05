C’è chi pareggia e chi non sa più farlo: è Parma-Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solamente Fiorentina e Genoa hanno fatto peggio!

Dalla 30esima giornata di Serie A in poi il Parma ha raccolto 4 punti, mentre la Sampdoria uno in meno, 3. Domenica si ritroveranno faccia a faccia per la ventesima volta in Serie A, la ventunesima in campionato contando anche il precedente nella cadetteria 1979-1980.

Curiosamente la prima e l’ultima volta si imposero i blucerchiati. Nel mezzo rintracciamo 11 successi dei ducali e 5 segni X.

La squadra di Giampaolo è reduce da 2 KO senza soluzione di continuità. A colpire è però un altro dato: non pareggia una sfida di campionato dal 20esimo turno, 3-3 in trasferta contro la Fiorentina.

L’undici di D’Aversa, al contrario, viene da 4 segni X senza soluzione di continuità: 0-0 con Torino e Sassuolo, 1-1 con Milan e ChievoVerona. Mentre non fa bottino pieno dalla 27esima giornata, 1-0 casalingo sul Genoa.

Al Tardini scenderanno in campo la squadra con più rigori a favore, quella ligure già a quota 10, e la terza per penalty fischiati contro, quella emiliana con 7 massime punizioni.

Indicazione finale per staff e giocatori in gialloblù: attenzione ai secondi tempi, nessuno fino a oggi ha perso così tanti punti dopo l’intervallo. Il Parma, difatti, è sceso dai 51 messi assieme al 45’ ai 37 che conta al termine della ripresa.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

11 vittorie Parma

5 pareggi

4 vittorie Sampdoria

25 gol fatti Parma

16 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Sampdoria 0-0, 5° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Sampdoria 0-2, 19° giornata 2014/2015