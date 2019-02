Cagliari e Parma, opposti per segni X e a -3 punti da due record

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun’altra squadra ne ha raccolti di più fra le mura amiche. Così come nessun altro club ne vanta un numero minore in trasferta.

Cagliari-Parma metterà di fronte le due squadre con più (in casa) e meno (in trasferta) segni X della Serie A. I rossoblù con 6 pareggi alla Sardegna Arena staccano tutti in una graduatoria che prende in considerazione solo i risultati interni. I gialloblù con 1 solo match chiuso in parità non sembrano avere mezze misure lontano dal Tardini, mettendo in mostra il valore più basso in una classifica fatta con i punteggi esterni.

Passando dalla classifica attuale a quella all time… ecco che isolani ed emiliani hanno a portata due obiettivi centenari. Il Casteddu è a quota 1.397 punti in Serie A (929 in casa più 468 in trasferta). I ducali sono invece a 1.198 (766 fra le mura amiche più 439 in esterna, cui però dobbiamo toglierne 7 di passate penalizzazioni).

I precedenti in campionato ci raccontano che è il 2-0 il risultato più ricorrente essendo comparso per 8 volte in 31 sfide fra A (19) e B (12). Praticamente 1 ogni quattro. Anche se, complice la militanza degli emiliani nelle serie minori, è assente dalla stagione 2009-2010: autorete di Zaccardo e centro di Matri.

Il più recente successo ospite è del 2012-2013, 0-1 (Rosi). Mentre l’ultimo Cagliari-Parma risale al 2014-2015, 4-0 (Ekdal, Farias, M’Poku, Cop).

Chiusura sullo stato di forma.

Sardi che non raccolgono i tre punti tutti assieme dalla 18esima giornata, poi 4 battute d’arresto e 1 pareggio (guarda caso interno contro l’Empoli). Emiliani che non vincono dal 20esimo turno, poi 2 KO e pareggio (il primo esterno allo Juventus Stadium).

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

31 incontri disputati

16 vittorie Cagliari

9 pareggi

6 vittorie Parma

41 gol fatti Cagliari

20 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Parma 2-1, 27° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Parma 4-0, 34° giornata 2014/2015