Come dieci stagioni fa: col Bologna, contro Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era l’8 novembre 2008 e Sinisa Mihajlovic faceva il suo esordio come head coach su una panchina di Serie A, quella del Bologna.

A distanza di dieci stagioni il tecnico nato a Vukovar veste nuovamente il rossoblù.

Nel frattempo ha messo assieme 245 panchine nel massimo campionato italiano con 82 vittorie, 92 pareggi, 71 sconfitte. Oltre al già citato Bologna le sue squadre sono state il Catania, la Fiorentina, la Sampdoria, il Milan e, per ultimo, il Torino.

Ma le coincidenze non terminano qua.

Perché quell’8 novembre 2008 a battezzare Mihajlovic fu la Roma guidata da Luciano Spalletti, lo stesso tecnico che l’aspetta domenica in occasione di Inter-Bologna.

Sono già 5 gli incroci fra i due in Serie A. Il mister di Certaldo è in vantaggio, ma di poco, per successi e gol marcati dalle sue squadre.

Chiudiamo segnalando che Mihajlovic è stato vice di Mancini fra il 2006 e il 2008, quando l’attuale CT degli Azzurri guidava il Biscione. Da avversario l’Inter l’ha sfidata 13 volte in campionato con 3 successi, 3 pareggi, 7 sconfitte. E’ reduce da 2 segni X, entrambi col Torino, fra il 2016-2017 e il 2017-2018. Mentre l’affermazione più recente risale al derby del 2015-2016, quando il suo Milan passò per 3-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

2 vittorie Spalletti

2 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

9 gol fatti squadre di Spalletti

7 gol fatti squadre di Mihajlovic