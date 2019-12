Crisi di vittorie, carenza di gol: Brescia e Spal, i numeri non mentono

Continua il periodo senza vittorie in campionato per la Spal che non trova i tre punti dal 5 ottobre scorso (1-0 sul Parma). Non solo, la squadra di Semplici ha messo assieme la miseria di 3 punti nelle partite giocate successivamente a questa data. Ma se la Spal non ride, il Brescia è una valle di lacrime. L'ultima affermazione delle 'rondinelle' risale addirittura alla quarta giornata, ovvero al 21 settembre scorso. Successo ottenuto sul campo dell'Udinese (0-1). C'è da dire che la Spal ha ottenuto 8 dei 9 punti in graduatoria in casa, mentre il Brescia ha fatto 6 dei suoi 7 punti fuori casa.

Queste due squadre si sono affrontate in tutte le categorie professionistiche del nostro calcio. Restando alla Serie A diciamo che il bilancio è perfettamente in equilibrio con una vittoria per la Spal, una per il Brescia e un pareggio. Queste tre partite risalgono agli anni Sessanta del secolo scorso.

I biancazzurri emiliani e quelli lombardi sono le squadre di A che hanno mandato a segno il minor numero di giocatori diversi: cinque il Brescia e quattro la Spal. I secondi tempi hanno portato via diversi punti a queste due compagini. I ferraresi ne hanno persi 4 rispetto al risultato dell'intervallo, mentre i bresciani addirittura 5, squadra peggiore in questo senso, al pari del Genoa.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A, B E C)

9 vittorie Spal

6 pareggi

4 vittorie Brescia

25 gol fatti Spal

21 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1948/1949 Serie B Spal vs Brescia 1-0



L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2016/2017 Serie B Spal vs Brescia 3-2