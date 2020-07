De Zerbi, chi l’avrebbe detto che contro Nicola…

Stagione 2016-2017, Crotone-Palermo finisce 1-1. Annata 2018-2019, Sassuolo-Udinese va in archivio con uno 0-0. Un girone fa, Genoa-Sassuolo termina 2-1.

Quelli appena ricordati sono i 3 precedenti, tutti in Serie A, fra i mister Roberto De Zerbi, Sassuolo, e Davide Nicola, Genoa.

Il rossoblù, pertanto, ha sempre fatto punti contro il collega.

Non solo.

Il tecnico di Luserna San Giovanni è anche in vantaggio negli incroci di campionato, A più B, col Sassuolo e quando guidava il Livorno nel massimo torneo, alla seconda giornata 2013-2014, raccolse la prima vittoria come mister di A.

E i precedenti faccia a faccia fra De Zerbi e il vecchio Balordo? In equilibrio totale sul fronte dei risultati, col mister natio di Brescia avanti di una incollatura per marcature, 8-7.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E NICOLA IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

2 pareggi

1 vittoria Nicola

2 gol fatti squadre di De Zerbi

3 gol fatti squadre di Nicola

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E IL GENOA IN CAMPIONATO

2 vittorie De Zerbi

1 pareggio

2 vittorie Genoa

8 gol fatti squadre di De Zerbi

7 gol fatti Genoa

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

3 vittorie Nicola

2 pareggi

2 vittorie Sassuolo

10 gol fatti squadra di Nicola

7 gol fatti Sassuolo