Dopo 3.844 giorni Firenze riparte da Prandelli

Cesare Prandelli torna in Serie A a distanza di 547 giorni dall’ultima volta. Curiosamente quel 26 maggio 2019 sfidò proprio quella che è la sua nuova squadra, la Fiorentina: terminò 0-0 col Genoa. Fiorentina che fra l’altro aveva già allenato fra il 2005-2006 e il 2009-2010. Lasciò la Viola per diventare dopo qualche mese CT della Nazionale. Domenica all’ora di pranzo saranno trascorsi 3.844 giorni da quel primo epilogo: 2-0 al termine di un Bari-Fiorentina.

La sue panchine in Serie A ammontano a 363 fra Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma e, per l’appunto, Fiorentina e Genoa. Lo score racconta di 147 vittorie, 96 pareggi, 120 sconfitte per un totale di 243 gare a punti. Con i toscani le caps sono 190 con un bilancio di 96 successi, 40 segni X, 54 battute d’arresto per complessivi 136 match positivi.

Curiosamente, nonostante un curriculum piuttosto corposo, Prandelli mai ha incrociato il Filippo Inzaghi allenatore (quando l’ex attaccante appese le scarpette al chiodo l’uomo di Orzinuovi era già vestito d’azzurro) o gli Stregoni del Benevento.

Al contrario il tecnico dei giallorossi campani ha già incrociato uomini e schemi con la Viola per 3 volte nel massimo campionato italiano. Nel 2014-2015 col Milan fece pareggio e sconfitta. Nel 2018-2019 nel derby dell’Appennino col Bologna raccolse un segno X ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

0 vittorie Inzaghi

2 pareggi

1 vittoria Fiorentina

2 gol fatti squadre di Inzaghi

3 gol fatti Fiorentina