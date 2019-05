Dopo 32 anni torna Foggia-Livorno

L’ultima volta in assoluto è stato un 3-1 per il Livorno: doppietta di Diamanti e gol di Bruno per i toscani, rete di Loiacono per i pugliesi. L’ultima volta in casa dei Satanelli è stato un 3-1 per il Foggia: rigore di Pavone e raddoppio di Valente, Zani ad accorciare le distanze prima del definitivo punto di Mola.

I precedenti Foggia-Livorno, sfida che in campionato non era disputata da oltre 32 anni, strizzano l’occhio ai padroni di casa, avanti per numero di successi, 5-1, e gol marcati, 14-7.

I testa a testa totali in cadetteria sono però in perfetto equilibrio: 4 successi per parte, 3 segni X, 13 reti fatte e subite.

I due club arrivano a questo scontro diretto in chiave salvezza appaiate in classifica, 30 punti ciascuna. Ma mentre il Foggia in casa ne ha fatti 25, il Livorno in trasferta solo 8.

Un pareggio servirebbe a nessuno.

I toscani nonostante delle buone prove, lunedì scorso ha perso contro la capolista Brescia solo nei minuti finali, non fanno tre punti tutti assieme dal 29esimo turno (1-0 sulla Salernitana). I pugliesi nello scorso weekend hanno toppato lo scontro diretto contro il Venezia, ma i lagunari per avere la meglio hanno dovuto capitalizzare un calcio di rigore, la più recente vittoria è quella casalinga contro lo Spezia alla 32esima giornata.

CONFRONTI DIRETTI A FOGGIA (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

5 vittorie Foggia

2 pareggi

1 vittoria Livorno

14 gol fatti Foggia

7 gol fatti Livorno

PRIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Livorno 1-1, 29° giornata 1935/1936

ULTIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Livorno 3-1, 35° giornata 1971/1972