Due squadre che non vincono da una vita. La Spal però col Bologna la scorsa stagione...

Una vittoria che ha posto fine ad un digiuno che durava da 51 anni e mezzo. E’ quella ottenuta dalla Spal in casa nei confronti del Bologna la scorsa stagione. Ma i rossoblu restano comunque nettamente in vantaggio nel computo delle vittorie.

Nel conteggio dei precedenti abbiamo tenuto conto anche della partita per la semifinale dei play off di Serie C andata in scena nella stagione 1993/94 e che ha visto il Bologna imporsi per 1-0, ma essere eliminato in virtù del 2-0 ottenuto nel capoluogo emiliano all’andata dai ferraresi.

Per quanto riguarda il campionato attuale, il Bologna è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in trasferta. La squadra di Inzaghi ha ottenuto solo 4 punti lontano dal proprio stadio e nel rendimento esterno c'è solo una formazione che ha fatto peggio dei felsinei, che è l'Empoli con 3.

Spal e Bologna sono due compagini che non vincono da una vita in campionato. L'ultimo successo dei ferraresi è arrivato alla nona giornata un 2-0 clamoroso in casa della Roma. Dopo di allora 5 pareggi e 5 sconfitte per Semplici e i suoi ragazzi. Peggio ancora è messo il Bologna. L'ultima affermazione risale alla settima giornata, giocata il 30 settembre scorso: Bologna-Udinese 2-1. Da quella vittoria in poi 6 pareggi e 6 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A, B E C)

5 vittorie Spal

8 pareggi

9 vittorie Bologna

13 gol fatti Spal

23 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Bologna 2-1

L’ULTIMA SFIDA A FERRARA

2017/2018 Serie A Spal vs Bologna 1-0