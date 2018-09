E se la sfida fra Mazzarri e Di Francesco finisse con 8 reti?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seguendo la serie inaugurata con Napoli-Lecce del 2011-2012 e passata per Inter-Sassuolo del 2014-2015, gli spettatori del prossimo Torino-Roma dovrebbero assistere alla bellezza di 8 reti.

Perché il primo incrocio col tecnico toscano padrone di casa terminò col punteggio di 4-2, mentre il secondo con un clamoroso 7-0.

Prendendo in considerazione anche le sfide a campi invertiti la media delle marcature resta comunque alta: quasi 6 per ogni singolo match. Rovinata, si fa per scrivere, dal 3-0 in Roma-Torino alla 28esima giornata dello scorso campionato.

Chiudiamo segnalando che Walter Mazzarri, 403 panchine in Serie A, ed Eusebio Di Francesco, 198, mostrano una percentuale di successi simile. Il primo è, infatti, a quota 40%, il secondo segue 37,9%. E considerando che mai prima d’ora c’è scappato il segno X, c’è chi la migliorerà e chi la peggiorerà.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

3 vittorie Mazzarri

0 pareggi

1 vittoria Di Francesco

18 gol fatti squadre di Mazzarri

5 gol fatti squadre di Di Francesco