Entella-Venezia in una parola: equilibrio. Quant'è difficile far gol ai neroverdi

Virtus Entella senza vittorie in questo campionato di Serie B. Non solo, i liguri si presentano a questo recupero contro il Venezia venendo da due sconfitte consecutive. Tanto bene in casa quanto male fuori: i neroverdi stanno vivendo una stagione double face con nove punti messi in saccoccia in laguna contro il solo punto esterno fin qui ottenuto.

E' la quarta volta che il Venezia va a giocare sul campo della Virtus Entella. Fino a questo momento possiamo parlare di un bilancio assolutamente in equilibrio per i risultati (una vittoria dei liguri, una dei veneti ed un pari) con un gol in più realizzato dai lagunari. Concetto di equilibrio che viene ulteriormente rafforzato se si prendono in considerazione anche i precedenti a campo invertito (da aggiungere un'altra vittoria Venezia, una dell'Entella e un pareggio).

Ottima la tenuta difensiva del Venezia. Prima della scorsa giornata la difesa neroverde era la migliore della B da sola, adesso lo è in coabitazione con Monza, Frosinone e Chievo (4 gol subiti). Per 4 volte la porta difesa da Lezzerini è rimasta imbattuta fino a fine gara. Solo il Frosinone ha fatto meglio collezionando 5 clean sheet.

TUTTI I PRECEDENTI A CHIAVARI (SERIE B E C)

1 vittoria Virtus Entella

1 pareggio

1 vittoria Venezia

2 gol fatti Virtus Entella

3 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A CHIAVARI

2013/2014 Serie C1 Virtus Entella vs Venezia 2-1



L'ULTIMA SFIDA A CHIAVARI

2019/2020 Serie B Virtus Entella vs Venezia 0-2