Foggia, quanto conta il fattore casa contro la Salernitana?

© foto di Federico Gaetano

La prima volta, oltre settanta anni fa, terminò col punteggio di 1-0. L’ultima, all’incirca dodici mesi or sono, s’è conclusa col risultato di 1-0.

I precedenti di Foggia-Salernitana strizzano l’occhio ai rossoneri che in cadetteria vantano 5 vittorie e 1 KO. Non solo. Hanno anche saputo mantenere la porta inviolata in 5 occasioni.

Numeri che alla vigilia di un importante scontro salvezza può essere sempre utile ricordare.

E che non fanno altro che migliorare, ovviamente per i pugliesi, se allargati alla Serie C: 14 affermazioni, 4 segni X, 3 sconfitte.

La Salernitana ha conquistato l’intera posta in palio a Foggia per l’ultima volta nel 1995-1996. Le altre due vittorie risalgono addirittura agli anni Trenta del secolo scorso: 0-3 nel 1936-1937 e 1-2 nel 1939-1940.

Entrambi i club sono reduci da un KO: il Foggia a Cremona, la Salernitana col Carpi.

Ma se i rossoneri allo Zaccheria vengono a 6 turni positivi (2V più 4X), i granata lontano dall’Arechi sono in piena crisi (5 KO senza soluzione di continuità).

CONFRONTI DIRETTI A FOGGIA (SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

14 vittorie Foggia

4 pareggi

3 vittorie Salernitana

32 gol fatti Foggia

14 gol fatti Salernitana

PRIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Salernitana 1-0, 16° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Salernitana 1-0, 41° giornata 2017/2018