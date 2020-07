Fra Pioli e Gasperini 8 volte su 10 vince il fattore casa

Stefano Pioli ha lasciato per strada solo 4 dei 24 punti in palio quando ha ospitato Gian Piero Gasperini.

Fra Serie A e cadetteria su 8 scontri diretti, infatti, il tecnico rossonero conta 6 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta.

Le uniche volte con il coach dell’Atalanta a punti sono rappresentate da: 2014-2015, Lazio-Genoa 0-1; 2017-2018, Fiorentina-Atalanta 1-1.

Se prendiamo in considerazione anche i Gasperini-Pioli ci ritroviamo di fronte un bilancio totale quasi in pareggio. Il mister originario di Parma comanda per una lunghezza in fatto di successi, 7-6, mentre ha un vantaggio più cospicuo sul fronte delle marcature, 22-16.

Però colpisce un altro dato.

Su un totale di 13 vittorie, la quasi totalità, 11, sono arrivate per il mister che giocava in casa. Un dato di poco superiore all’80%.

Dagli ultimi 2 scontri diretti con l’Atalanta mister Pioli è sempre uscito sconfitto (pesante lo 0-5 del girone d’andata). Mentre Gasperini è in equilibrio nelle sfide al Milan.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E GASPERINI IN CAMPIONATO

7 vittorie Pioli

3 pareggi

6 vittorie Gasperini

22 gol fatti squadre di Pioli

16 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

8 vittorie Pioli

6 pareggi

6 vittorie Atalanta

33 gol fatti squadre di Pioli

27 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL MILAN CAMPIONATO

7 vittorie Gasperini

7 pareggi

7 vittorie Milan

28 gol fatti squadre di Gasperini

27 gol fatti Milan