Frosinone, batosta nell'unica visita a Pordenone. Friulani ok in casa propria

Semifinali di ritorno dei play off di Serie B e il Pordenone ospita il Frosinone, forte dell'1-0 ottenuto domenica scorsa in trasferta.

E' la seconda volta che si gioca in terra friulana questa partita. Il primo e finora unico precedente fa riferimento alla gara svoltasi durante la regular season, con affermazione netta dei neroverdi per 3-0 (doppietta di Pobega e rete di Barison). Anche se lo scorso 26 agosto 2019 le due squadre si affrontarono alla Diacia Arena di Udine. Contando anche le partite disputate in Ciociaria (stagione regolamentare e andata semifinale play off) il Frosinone non è mai riuscito ad ottenere una vittoria contro la squadra guidata da Tesser.

Ben 38 punti sui 58 totali fatti in classifica, fra match a Udine e, nel post lockdown, a Trieste. Il Pordenone fra le mura amiche ha fatto molto bene quest'anno costruendo gran parte delle sue fortune e perdendo solamente tre incontri (Pescara, ChievoVerona e Cosenza). I neroverdi sono stati terzi per rendimento tra le mura amiche e meglio hanno fatto solo Benevento con 46 punti e Crotone con 41.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL PORDENONE

1 vittoria Pordenone

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

3 gol fatti Pordenone

0 gol fatti Frosinone

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA IN CASA DEL PORDENONE

2019/2020 Serie B Pordenone vs Frosinone 3-0