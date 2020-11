Frosinone e la vocazione al clean sheet. Ma la Cremonese in Ciociaria...

vedi letture

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta in casa, due vittorie su due gare in trasferta. Il Frosinone ha iniziato bene questo campionato di B, ma perché ha tenuto un rendimento esterno ottimale. La Cremonese è ancora senza vittorie, ma c'è anche da dire che in trasferta ha pareggiato entrambe le gare giocate in questa stagione.

Frosinone piace alla Cremonese che ha vinto due dei quattro confronti che si sono disputati in terra ciociara tra queste due formazioni. Si segna poco in Frosinone-Cremonese: quattro gol nelle quattro partite a cui abbiamo già fatto riferimento e sempre, almeno una delle due squadre è ha chiuso la gara con zero gol a favore.

Due sole reti subite e quattro gare su cinque con la porta inviolata. Davvero ottimo il ruolino di marcia in questo senso del Frosinone.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE B E C)

1 vittoria Frosinone

1 pareggio

2 vittorie Cremonese

1 gol fatto Frosinone

2 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE

2004/2005 Serie C1 Frosinone vs Cremonese 1-0



L'ULTIMA SFIDA A FROSINONE

2019/2020 Serie B Frosinone vs Cremonese 0-2