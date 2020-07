Gasperini e Lopez non sanno cos’è il pareggio

vedi letture

Dovesse scapparci il segno X, per di più senza reti, sarebbe davvero un evento più unico che raro. Lo certificano i numeri prodotti dagli incroci fra i due mister, fra Gasperini e il Brescia e, per ultimo, fra Lopez e l’Atalanta.

I due coach sono stati avversari in Serie A già 4 volte. La prima nella stagione 2013-2014, quando Cagliari-Genoa terminò col punteggio di 2-1. Il bilancio di questi faccia a faccia vede in vantaggio il tecnico oggi alle Rondinelle per 3-1.

Soprattutto non c’è ombra di pareggio.

Gasperini e il Brescia si sono sfidati in campionato già in 5 occasioni. Dopo aver rimediato un KO col Crotone nella cadetteria 2005-2006, il mister originario di Grugliasco ha piazzato un filotto di 4 successi senza soluzione di continuità: 3 nel secondo livello del calcio italiano fra Crotone e Genoa, 1 in A qualche mese fa.

Anche stavolta però i segni X sono a quota zero.

Quello di stasera sarà il sesto incrocio fra Lopez e l’Atalanta in campionato. Il mister uruguaiano è in vantaggio per 3-2 in fatto di affermazioni, anche per il doppio colpo messo a segno nell’annata 2017-2018: Atalanta-Cagliari 1-2 alla 19esima e Cagliari-Atalanta 1-0 alla 38esima giornata.

Quindi, altro zero alla voce gare chiuse in parità.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E LOPEZ IN CAMPIONATO

1 vittoria Gasperini

0 pareggi

3 vittorie Lopez

5 gol fatti squadre di Gasperini

6 gol fatti squadre di Lopez

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL BRESCIA IN CAMPIONATO

4 vittorie Gasperini

0 pareggi

1 vittoria Brescia

12 gol fatti squadre di Gasperini

4 gol fatti Brescia

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E L’ATALANTA CAMPIONATO

3 vittorie Lopez

0 pareggi

2 vittorie Atalanta

6 gol fatti squadre di Lopez

6 gol fatti Atalanta