Genoa-Atalanta, è cambiato tutto negli ultimi cinque anni

L’Atalanta ha marcato al Genoa in Serie A ben 83 gol. Risponde il Genoa che ha segnato all’Atalanta nel massimo campionato altri 83 gol.

Dopo 71 precedenti, ovviamente conteggiando i match in Liguria e in Lombardia, le due squadre sono in pareggio sul fronte delle reti fatte all’avversario. Un dato che, osservando gli scontri diretti più recenti, difficilmente non subirà modifiche.

Perché negli ultimi 10 Genoa-Atalanta per 8 volte sono andati a segno sia rossoblù che nerazzurri, mentre in 2 occasioni soltanto una delle formazioni campo ha trovato la via del gol. Tuttavia il segno X manca da un bel po’ di tempo al Ferraris: 2-2 del 2014-2015 con reti di Zappacosta al 37’, Maxi Moralez al 49’, Iago Falque su rigore al 51’, Matri al 69’

Entrambe sono reduci da un 2-0 nel turno infrasettimanale.

La squadra di Ballardini l’ha ottenuto sul campo del Bologna. Conquistando così la matematica salvezza. Quella dell’ex Gasperini a Bergamo contro il pericolante Benevento.

Il bilancio degli scontri diretti, Serie A più cadetteria, sorride al Grifone. Ma nell’ultimo quinquennio i rapporti di forza sono mutati e gli ospiti hanno raccolto ben 4 vittorie nei 5 faccia a faccia, lasciando per strada la miseria di tre punti sui quindici disponibili.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

45 incontri disputati

22 vittorie Genoa

13 pareggi

10 vittorie Atalanta

56 gol fatti Genoa

46 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Atalanta 0-0, 1° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Atalanta 1-2, 3° giornata 2019/2020