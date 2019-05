Genoa, da 21.881 giorni la porta spallina è inviolata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima e l’ultima volta è terminata col segno 1 e il punteggio di 1-0.

Nel mezzo ci sono stati altri 14 incontri, 6 dei quali in cadetteria, dai quali emerge un bilancio a tinte biancazzurre: 6-4 in fatto di vittorie, 17-15 sul fronte delle marcature.

Possiamo riassumerlo così lo storico dei precedenti Spal-Genoa di campionato.

I rossoblù non espugnano Ferrara dal 1978-1979. Allora, 38esima giornata, fu 0-1 con Damiani nelle vesti di man of the match. Poi ecco 2 successi dei locali e un 2-2 ad inizio anni Ottanta.

Ma c’è un altro dato che lascia a bocca aperta: da 21.881 giorni, quando prenderà il via la prossima sfida, i liguri non marcano gol a Ferrara in un match valido per la Serie A.

L’ultimo genoano a riuscirci fu Barison, al 90’ della sfida datata 2 giugno 1959, fra l’altro con una punizione dagli undici metri. Insomma, su rigore.

Chiudiamo segnalando che… il primo scontro diretto nel massimo campionato e alla corte degli estensi fu proprio in occasione di un 34esimo turno. Stagione 1953-1954, 1-0 firmato Olivieri; nell’ultima manciata di gare valide per la Serie A 2018-2019 nessuno club ha fatto meglio della squadra di mister Semplici, 12 punti conquistati, tanti quanti quelli della capolista Juventus (da non scordare… messa KO al Mazza col punteggio di 2-1).

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A E SERIE B)

16 incontri disputati

6 vittorie Spal

6 pareggi

4 vittorie Genoa

17 gol fatti Spal

15 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Genoa 1-0, 34° giornata 1953/1954

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Genoa 1-0, 11° giornata 2017/2018