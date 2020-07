Iachini e Mihajlovic ogni incrocio è un pareggio (o quasi)

Ogni qualvolta Iachini ha ospitato Mihajlovic la partita si è chiusa in parità (siamo a due su due). In assoluto i due tecnici si sono incrociati cinque volte e quattro di queste si sono chiuse in pareggio. L'unica vittoria è andata ad appannaggio del serbo: Milan-Palermo 3-2, stagione 2015/16.

La faccenda è abbastanza equilibrata tra Iachini e il Bologna, con il tecnico marchigiano che però è leggermente in vantaggio. Mentre l'equilibrio è perfetto tra Mihajlovic e la Fiorentina, anche se i viola si fanno preferire grazie al fattore reti segnate.

Mihajlovic è però stato anche tecnico dei gigliati per una stagione (2010/11) e 10 partite in quella successiva, ovvero fino a quando non è stato esonerato dai Della Valle. 48 gare complessive e uno score fatto di 15 vittorie, 18 pareggi e 15 sconfitte compresa quella fatale contro il Chievo Verona nel novembre 2011.

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Iachini

4 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

7 gol fatti squadre Iachini

8 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS BOLOGNA

6 vittorie Iachini

4 pareggi

4 vittorie Bologna

16 gol fatti squadre Iachini

15 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS FIORENTINA

4 vittorie Mihajlovic

4 pareggi

4 vittorie Fiorentina

12 gol fatti squadre Mihajlovic

15 gol fatti Fiorentina