Il curriculum quasi immacolato di Gasp contro il Lecce. Liverani invece...

E' la seconda volta che Fabio Liverani e Gian Piero Gasperini si affrontano come allenatori. Il primo e unico precedente è quello relativo alla gara di andata che aveva visto l'Atalanta imporsi in casa sul Lecce per 3-1, grazie alle reti di Zapata, Papu Gomez e Gosens per i nerazzurri e Lucioni per i giallorossi.

Quello del 6 ottobre 2019 è anche l'unico incrocio tra Liverani e la formazione nerazzurra, anche perché il tecnico dei salentini non ha certo una grandissima esperienza nella massima categoria.

Curriculum invece quasi immacolato per Gasperini contro il Lecce. Cinque precedenti e quattro vittorie per l'allenatore di Grugliasco. L'unica sconfitta arrivata nel giorno della prima sfida contro i pugliesi: il 30 settembre 2006 in Serie B i salentini si imposero per 3-2 in casa.

TUTTI I PRECEDENTI TRA LIVERANI E GASPERINI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Liverani

0 pareggi

1 vittoria Gasperini

1 gol fatto squadre Liverani

3 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI TRA LIVERANI E L'ATALANTA

0 vittorie Liverani

0 pareggi

1 vittoria Atalanta

1 gol fatto squadre Liverani

3 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI TRA GASPERINI E IL LECCE

4 vittorie Gasperini

0 pareggi

1 vittoria Lecce

12 gol fatti squadre Gasperini

5 gol fatti Lecce