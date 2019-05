Il Frosinone in casa si specchia nell'Udinese da trasferta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è solo un precedente per una sfida che vale mezza salvezza.

Perché Frosinone-Udinese, fu 2-0 nel 2015-2016 con le reti di Blanchard e Ciofani, arriva con i giallazzurri matematicamente retrocessi, ma con i bianconeri ancora in piena lotta per un altro anno in Serie A.

Singolarmente le due squadre sembrano specchiarsi se prendiamo in considerazione i dati dei ciociari in casa e dei friulani in trasferta. Per entrambe, difatti, le classifiche parziali raccontano di 1 vittoria, 5 segni X e ben 11 sconfitte, con 8 punti fino a oggi racimolati.

Prendendo in considerazione tutti i precedenti in Serie A, vale a dire anche quelli andati in scena nel nord Italia, ecco che ci troviamo di fronte un bilancio in perfetto equilibrio: 1 successo per parte e 1 pareggio, con i canarini addirittura in vantaggio sulle zebrette per numero di marcature: 3-2.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Frosinone

0 pareggi

0 vittorie Udinese

2 gol fatti Frosinone

0 gol fatti Udinese

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Udinese 2-0, 28° giornata 2015/2016